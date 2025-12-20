50-летний Андерсон Силва нокаутировал Тайрона Вудли в боксёрском поединке

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва одержал досрочную победу над Тайроном Вудли в поединке по правилам бокса.

Бой прошёл в Майами в рамках вечера бокса, главным событием которого станет противостояние Джейка Пола и Энтони Джошуа. 50-летний Силва завершил встречу во втором раунде, выиграв техническим нокаутом. Андерсон отправил соперника в нокдаун, после чего 43-летний Вудли попытался продолжить бой, однако рефери принял решение остановить поединок.

Для Силвы эта победа стала четвёртой в шести боксёрских боях, причём в третий раз он выиграл нокаутом. В смешанных единоборствах на счету бразильца 34 победы и 11 поражений. Тайрон Вудли, в прошлом чемпион UFC в полусреднем весе, потерпел третье поражение подряд в боксе, тогда как в ММА его рекорд составляет 19 побед, семь поражений и одну ничью.