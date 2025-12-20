Энтони Джошуа победил Джейка Пола нокаутом в шестом раунде
В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя Центр» в Майами, США, состоялся боксёрский турнир. В главном событии вечера завершился поединок между Джейком Полом и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа. Победу в поединке одержал Джошуа, в шестом раунде он нокаутировал соперника. Судья остановил бой после очередного нокдауна.
Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа
Экс-чемпион Энтони Джошуа уверенно контролировал ход поединка и после нескольких нокдаунов отправил в нокаут блогера-боксёра Джейка Пола в шестом раунде.
36-летний британец теперь имеет профессиональный рекорд — 29-4. На счету 28-летнего американца в профессиональном боксе — 12-2.
