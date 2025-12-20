Скидки
20 декабря главные новости спорта, футбол, Суперкубок Италии, хоккей, НХЛ, КХЛ, бокс, биатлон, теннис

«Болонья» — в финале Суперкубка Италии, «Вашингтон» вернул Мирошниченко. Главное к утру
Комментарии

«Болонья» по пенальти победила «Интер» и вышла в финал Суперкубка Италии, «Вашингтон Кэпиталз» осуществил обмен российских игроков с собственным фарм‑клубом из АХЛ «Херши Бэрс»: из «Херши» в главную команду переведён российский нападающий Иван Мирошниченко, в обратном направлении отправлен форвард Богдан Тринеев, экс-чемпион мира Энтони Джошуа отправил в нокаут блогера-боксёра Джейка Пола в шестом раунде в рамках боксёрского вечера в Майами (США). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. «Болонья» по пенальти победила «Интер» и вышла в финал Суперкубка Италии.
  2. «Вашингтон» вернул в состав россиянина Мирошниченко и отправил в АХЛ Тринеева.
  3. Энтони Джошуа победил Джейка Пола нокаутом в шестом раунде.
  4. Брэд Маршан установил новый рекорд «Флориды», превзойдя достижение Яромира Ягра.
  5. «Юта» уступила дома «Нью-Джерси», Бут забросил первую шайбу в НХЛ.
  6. «Флорида» обыграла «Каролину» по буллитам в НХЛ, у Свечникова две передачи.
  7. «Ванкувер» обыграл на выезде «Айлендерс» в НХЛ, Сорокин отразил 26 бросков.
  8. «Лада» прервала серию из пяти поражений, обыграв «Шанхайских Драконов».
  9. Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Ботн упрочил лидерство, Жаклен вошёл в топ-10.
  10. Лёнер Тьен обыграл Будкова Кьера в матче молодёжного Итогового турнира АТР.
