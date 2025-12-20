«Болонья» — в финале Суперкубка Италии, «Вашингтон» вернул Мирошниченко. Главное к утру

«Болонья» по пенальти победила «Интер» и вышла в финал Суперкубка Италии, «Вашингтон Кэпиталз» осуществил обмен российских игроков с собственным фарм‑клубом из АХЛ «Херши Бэрс»: из «Херши» в главную команду переведён российский нападающий Иван Мирошниченко, в обратном направлении отправлен форвард Богдан Тринеев, экс-чемпион мира Энтони Джошуа отправил в нокаут блогера-боксёра Джейка Пола в шестом раунде в рамках боксёрского вечера в Майами (США). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Подари себе iPhone 17 на НГ! Ледяной заезд в самом разгаре. Жми! ИГРАТЬ