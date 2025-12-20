«Болонья» — в финале Суперкубка Италии, «Вашингтон» вернул Мирошниченко. Главное к утру
«Болонья» по пенальти победила «Интер» и вышла в финал Суперкубка Италии, «Вашингтон Кэпиталз» осуществил обмен российских игроков с собственным фарм‑клубом из АХЛ «Херши Бэрс»: из «Херши» в главную команду переведён российский нападающий Иван Мирошниченко, в обратном направлении отправлен форвард Богдан Тринеев, экс-чемпион мира Энтони Джошуа отправил в нокаут блогера-боксёра Джейка Пола в шестом раунде в рамках боксёрского вечера в Майами (США). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- «Болонья» по пенальти победила «Интер» и вышла в финал Суперкубка Италии.
- «Вашингтон» вернул в состав россиянина Мирошниченко и отправил в АХЛ Тринеева.
- Энтони Джошуа победил Джейка Пола нокаутом в шестом раунде.
- Брэд Маршан установил новый рекорд «Флориды», превзойдя достижение Яромира Ягра.
- «Юта» уступила дома «Нью-Джерси», Бут забросил первую шайбу в НХЛ.
- «Флорида» обыграла «Каролину» по буллитам в НХЛ, у Свечникова две передачи.
- «Ванкувер» обыграл на выезде «Айлендерс» в НХЛ, Сорокин отразил 26 бросков.
- «Лада» прервала серию из пяти поражений, обыграв «Шанхайских Драконов».
- Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Ботн упрочил лидерство, Жаклен вошёл в топ-10.
- Лёнер Тьен обыграл Будкова Кьера в матче молодёжного Итогового турнира АТР.
