«Это было не лучшее выступление». Энтони Джошуа — о бое с Джейком Полом

«Это было не лучшее выступление». Энтони Джошуа — о бое с Джейком Полом
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа высказался после победы над блогером-боксёром Джейком Полом в рамках боксёрского вечера в Майами (США).

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Это было не лучшее выступление. Не лучшее. Моя цель заключалась в том, чтобы добраться до Джейка Пола, прижать его и причинить ему боль. Это заняло немного больше времени, чем ожидалось, но правая рука наконец-то достигла цели. Джейк Пол сегодня отлично проявил себя, и я хочу отдать ему должное. Он раз за разом вставал. Для этого нужно быть настоящим мужчиной», — сказал после боя Джошуа.

Экс-чемпион Энтони Джошуа уверенно контролировал ход поединка и после нескольких нокдаунов отправил в нокаут блогера-боксёра Джейка Пола в шестом раунде.

36-летний британец теперь имеет профессиональный рекорд — 29-4. На счету 28-летнего американца в профессиональном боксе 12-2.

