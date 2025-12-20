Скидки
«Меня сегодня избили». Джейк Пол — о бое с Энтони Джошуа

Комментарии

Бывший блогер, ставший боксёром, Джейк Пол высказался после поражения от бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа в рамках боксёрского вечера в Майами (США).

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Я чувствую себя отлично. Было весело — я люблю этот спорт. Это безумно, я получил огромное удовольствие. Энтони — отличный боец. Меня сегодня избили, но в этом и суть этого спорта. Я вернусь и продолжу побеждать», — сказал после боя Пол.

Экс-чемпион Энтони Джошуа уверенно контролировал ход поединка и после нескольких нокдаунов отправил в нокаут блогера-боксёра Джейка Пола в шестом раунде.

36-летний британец теперь имеет профессиональный рекорд — 29-4. На счету 28-летнего американца в профессиональном боксе 12-2.

