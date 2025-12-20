«Реслинг в перчатках, настоящий цирк». Медведев — про бой Пола и Джошуа

34-летний российский боец смешанных единоборств Борис Медведев из клуба из «Архангел Михаил», выступающий в средней весовой категории и являющийся мастером спорта по боксу, высказался про поединок между суперзвёздным экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом.

«Это реслинг в перчатках, настоящий цирк, это даже обсуждать не хочется», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Бой состоялся в ночь на 20 декабря в Майами, США, на арене «Касейя Центр» и завершился в шестом раунде победой нокаутом именитого экс-чемпиона. До победного удара он несколько раз отправил Джейка в нокдаун.