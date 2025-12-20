Как оцените бой Джейка Пола и Энтони Джошуа?

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя-центр» в Майами (США) состоялся боксёрский турнир. В главном событии вечера прошёл поединок между боксёром и блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа. Победу в поединке одержал Джошуа после того, как в шестом раунде нокаутировал соперника. Судья остановил бой после очередного нокдауна.

36-летний британец теперь имеет профессиональный рекорд — 29 побед при четырёх поражениях. На счету 28-летнего американца в профессиональном боксе 12 побед и два поражения.