Бокс/ММА

Как оцените бой Джейка Пола и Энтони Джошуа?

Комментарии

В ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя-центр» в Майами (США) состоялся боксёрский турнир. В главном событии вечера прошёл поединок между боксёром и блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа. Победу в поединке одержал Джошуа после того, как в шестом раунде нокаутировал соперника. Судья остановил бой после очередного нокдауна.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Как оцените бой Джейка Пола и Энтони Джошуа?»

36-летний британец теперь имеет профессиональный рекорд — 29 побед при четырёх поражениях. На счету 28-летнего американца в профессиональном боксе 12 побед и два поражения.

Джейк Пол — Энтони Джошуа: Эй Джей избил блогера! Но тот отстоял шесть раундов
