«Если ты действительно плохой парень». Энтони Джошуа бросил вызов на бой Тайсону Фьюри

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа после победы над Джейком Полом бросил вызов супертяжеловесу Тайсону Фьюри.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Если Тайсон действительно настроен серьёзно, то пускай откладывает соцсети, берёт перчатки и встретится с тем, кто принимает любой вызов. Если ты действительно плохой парень, выходи со мной на ринг. Давай увидимся на ринге и будем говорить кулаками», — сказал Джошуа после поединка.

Бой Пол — Джошуа состоялся в ночь на 20 декабря в Майами, США, на арене «Касейя Центр» и завершился в шестом раунде победой нокаутом именитого экс-чемпиона. До победного удара он несколько раз отправил Джейка в нокдаун.

