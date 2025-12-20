«Если ты действительно плохой парень». Энтони Джошуа бросил вызов на бой Тайсону Фьюри

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа после победы над Джейком Полом бросил вызов супертяжеловесу Тайсону Фьюри.

«Если Тайсон действительно настроен серьёзно, то пускай откладывает соцсети, берёт перчатки и встретится с тем, кто принимает любой вызов. Если ты действительно плохой парень, выходи со мной на ринг. Давай увидимся на ринге и будем говорить кулаками», — сказал Джошуа после поединка.

Бой Пол — Джошуа состоялся в ночь на 20 декабря в Майами, США, на арене «Касейя Центр» и завершился в шестом раунде победой нокаутом именитого экс-чемпиона. До победного удара он несколько раз отправил Джейка в нокдаун.