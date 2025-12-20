«Видимо, не стал сразу убивать». Дрозд — о бое Энтони Джошуа и Джейка Пола

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе россиянин Григорий Дрозд прокомментировал прошедший бой британца Энтони Джошуа и американца Джейка Пола.

«Победа в шестом раунде нокаутом? Ну и нормально. Пол — меньше, быстрее. Не так просто такого поймать. Когда человек испуган, он и быстрый, и опасный. Видимо, Джошуа не стал сразу убивать. Но концовка мне понравилась», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Бой прошёл в ночь с 19 на 20 декабря на арене «Касейя-центр» в Майами, США. Энтони Джошуа выиграл свой 29-й бой в профессиональной карьере при четырёх поражениях, при этом одержав 27-ю досрочную победу. Для него это стало первым появлением на ринге с сентября 2024 года, где он проиграл нокаутом соотечественнику Даниэлю Дюбуа.