Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Известный промоутер Лу Дибелла раскритиковал Энтони Джошуа после победы над Полом

Известный промоутер Лу Дибелла раскритиковал Энтони Джошуа после победы над Полом
Комментарии

Известный промоутер в мире профессионального бокса Лу Дибелла жёстко раскритиковал Энтони Джошуа, несмотря на его победу над Джейком Полом нокаутом в шестом раунде. Поводом стала манера, в которой британский экс-чемпион одержал победу.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Между прочим, парень, который должен сейчас стыдиться, — это Энтони Джошуа… Это было его наследие. Пол — великий бизнесмен. Джошуа плевать на бокс», — написал Дибелла в своём аккаунте в социальной сети Х.

Несмотря на досрочную победу, Джошуа действовал пассивно и не стремился к быстрому финишу в бою с заметно менее опытным соперником. Пол, весящий на 12 кг меньше Джошуа, часто клинчевал и падал, чтобы избежать атак, в то время как Джошуа демонстрировал нехарактерное отсутствие агрессии.

Материалы по теме
Чуда не случилось. Джошуа поиграл с Полом в догонялки и нокаутировал блогера
Чуда не случилось. Джошуа поиграл с Полом в догонялки и нокаутировал блогера
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android