Известный промоутер Лу Дибелла раскритиковал Энтони Джошуа после победы над Полом

Известный промоутер в мире профессионального бокса Лу Дибелла жёстко раскритиковал Энтони Джошуа, несмотря на его победу над Джейком Полом нокаутом в шестом раунде. Поводом стала манера, в которой британский экс-чемпион одержал победу.

«Между прочим, парень, который должен сейчас стыдиться, — это Энтони Джошуа… Это было его наследие. Пол — великий бизнесмен. Джошуа плевать на бокс», — написал Дибелла в своём аккаунте в социальной сети Х.

Несмотря на досрочную победу, Джошуа действовал пассивно и не стремился к быстрому финишу в бою с заметно менее опытным соперником. Пол, весящий на 12 кг меньше Джошуа, часто клинчевал и падал, чтобы избежать атак, в то время как Джошуа демонстрировал нехарактерное отсутствие агрессии.