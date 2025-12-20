«Моя челюсть сломана». Джейк Пол — о последствиях поединка с Энтони Джошуа

Бывший блогер, ставший боксёром, Джейк Пол после поединка с именитым бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа рассказал об уроне, который получил.

Фото: Скриншот из социальных сетей Джейка Пола

«Я думаю, моя челюсть сломана. Да, определённо она сломана», — сказал Джейк после поединка.

Бой между Энтони и Джейком состоялся в ночь на 20 декабря в Майами, США, на арене «Касейя Центр» и завершился в шестом раунде победой нокаутом именитого экс-чемпиона. До победного удара он несколько раз отправил Джейка в нокдаун.

До встречи с Джошуа Пол провёл поединок с легендарным боксёром Майком Тайсоном, которого победил единогласным судейским решением. Энтони же в сентябре 2024-го нокаутом проиграл Даниэлю Дюбуа.