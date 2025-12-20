«Танк нокаутировал бы его быстрее». Гарбрандт раскритиковал победу Джошуа над Полом

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе 34-летний американец Коди Гарбрандт прокомментировал победу Энтони Джошуа над Джейком Полом. Несмотря на технический нокаут в шестом раунде, мнение бойца смешанных единоборств было критическим.

«Танк нокаутировал бы его быстрее!!» — написал Гарбрандт в своём аккаунте в социальной сети Х после боя.

Бой, ставший главным событием боксёрского шоу Netflix в Майами, действительно продлился дольше, чем ожидали многие эксперты. Джейк Пол, имеющий преимущество почти в 12 кг, много передвигался и клинчевал, избегая открытого обмена ударами. Джошуа начал уверенно попадать только к пятому раунду, отправив Пола в нокдаун дважды, а в шестом раунде добил его после ещё двух падений.

Ранее негативный комментарий о выступлении Джошуа уже оставил известный промоутер Лу Дибелла, заявивший, что британцу «нужно стыдиться». Победа стала для Джошуа первой после нокаут-поражения от Даниэля Дюбуа в сентябре 2024 года.