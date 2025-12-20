Джошуа — о победе над Полом: я снимаю перед ним шляпу

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа прокомментировал свою победу нокаутом над бывшим блогером, а ныне боксёром Джейком Полом в шестом раунде. Британец признал, что хотел завершить бой раньше, отдав должное духу и упорству своего соперника, который продолжал подниматься после нокдаунов.

«Я бы хотел нокаутировать его в самом начале. У Джейка есть дух, у него есть сердце. Он старался изо всех сил. Многие бойцы не решаются выйти со мной на ринг, а Джейк вышел. Даже когда он падал, он продолжал пытаться подняться. Я снимаю перед ним шляпу», — сказал Джошуа на пресс-конференции после боя. Его слова приводит аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Бой, ставший главным событием вечера в Майами, транслировался на Netflix. Пол, который весил на 12 кг меньше Джошуа, использовал тактику активного передвижения и клинчей, чтобы избежать тяжёлых ударов. Однако к пятому раунду Джошуа начал уверенно попадать, дважды отправляя Пола в нокдаун, а в шестом раунде добил его после ещё двух падений.

Ранее победу Джошуа критически оценили промоутер Лу Дибелла и бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт, посчитавшие, что британцу стоило справиться с менее опытным соперником быстрее.