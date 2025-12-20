Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джошуа — о победе над Полом: я снимаю перед ним шляпу

Джошуа — о победе над Полом: я снимаю перед ним шляпу
Комментарии

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа прокомментировал свою победу нокаутом над бывшим блогером, а ныне боксёром Джейком Полом в шестом раунде. Британец признал, что хотел завершить бой раньше, отдав должное духу и упорству своего соперника, который продолжал подниматься после нокдаунов.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Я бы хотел нокаутировать его в самом начале. У Джейка есть дух, у него есть сердце. Он старался изо всех сил. Многие бойцы не решаются выйти со мной на ринг, а Джейк вышел. Даже когда он падал, он продолжал пытаться подняться. Я снимаю перед ним шляпу», — сказал Джошуа на пресс-конференции после боя. Его слова приводит аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Бой, ставший главным событием вечера в Майами, транслировался на Netflix. Пол, который весил на 12 кг меньше Джошуа, использовал тактику активного передвижения и клинчей, чтобы избежать тяжёлых ударов. Однако к пятому раунду Джошуа начал уверенно попадать, дважды отправляя Пола в нокдаун, а в шестом раунде добил его после ещё двух падений.

Ранее победу Джошуа критически оценили промоутер Лу Дибелла и бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт, посчитавшие, что британцу стоило справиться с менее опытным соперником быстрее.

Материалы по теме
Известный промоутер Лу Дибелла раскритиковал Энтони Джошуа после победы над Полом
«Танк нокаутировал бы его быстрее». Гарбрандт раскритиковал победу Джошуа над Полом
Материалы по теме
Чуда не случилось. Джошуа поиграл с Полом в догонялки и нокаутировал блогера
Чуда не случилось. Джошуа поиграл с Полом в догонялки и нокаутировал блогера
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android