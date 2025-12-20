Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол с подозрением на перелом челюсти госпитализирован после поражения от Джошуа

Джейк Пол с подозрением на перелом челюсти госпитализирован после поражения от Джошуа
Комментарии

Бывший блогер, а теперь профессиональный боксёр Джейк Пол был госпитализирован с подозрением на перелом челюсти после боя с Энтони Джошуа. Вскоре после поединка американский боец заявил, что его челюсть «точно сломана», а промоутер Пола и глава компании Most Valuable Promotions Накиса Бидариан подтвердил диагноз после боя.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Мы думаем, что он сломал челюсть. Но он в порядке. Он принял душ и сам поехал в больницу. Перелом челюсти — довольно частое явление в спорте, особенно в боксе или MMA. Восстановление занимает четыре-шесть недель», — приводит слова Бидариана издание BBC.

Пол пропустил пресс-конференцию после боя и был вынужден отправиться в больницу для обследования. Сам боец заявил, что намерен взять перерыв и вернуться к боям в своей весовой категории, когда вылечит челюсть.

Материалы по теме
Фото
«Моя челюсть сломана». Джейк Пол — о последствиях поединка с Энтони Джошуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android