Джейк Пол с подозрением на перелом челюсти госпитализирован после поражения от Джошуа

Бывший блогер, а теперь профессиональный боксёр Джейк Пол был госпитализирован с подозрением на перелом челюсти после боя с Энтони Джошуа. Вскоре после поединка американский боец заявил, что его челюсть «точно сломана», а промоутер Пола и глава компании Most Valuable Promotions Накиса Бидариан подтвердил диагноз после боя.

«Мы думаем, что он сломал челюсть. Но он в порядке. Он принял душ и сам поехал в больницу. Перелом челюсти — довольно частое явление в спорте, особенно в боксе или MMA. Восстановление занимает четыре-шесть недель», — приводит слова Бидариана издание BBC.

Пол пропустил пресс-конференцию после боя и был вынужден отправиться в больницу для обследования. Сам боец заявил, что намерен взять перерыв и вернуться к боям в своей весовой категории, когда вылечит челюсть.