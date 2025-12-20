Фоторепортаж с боя Джейк Пол — Энтони Джошуа

В ночь на 20 декабря в Майами, США, на арене «Касейя-центр» прошёл большой вечер профессионального бокса. В главном событии вечера состоялся поединок между экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и бывшим блогером, а ныне боксёром Джейком Полом. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фоторепортажем прошедшего мейн-ивента.

Энтони Джошуа вернулся на путь побед, нокаутировав Джейка Пола в шестом раунде в Майами. Для британца эта победа стала первой после нокаут-поражения от Даниэля Дюбуа в сентябре 2024 года.

Изначально Пол должен был провести в ноябре выставочный бой с легковесом Джервонтой Дэвисом, но планы изменились, и он вышел против более статусного соперника. Джошуа, несмотря на недавнее поражение и непиковую форму, был безоговорочным фаворитом, имея опыт победы нокаутом над другим бывшим бойцом MMA — Фрэнсисом Нганну.

Большую часть боя Пол пытался компенсировать разницу в классе активным движением и частыми клинчами, за что получил замечание от рефери. Однако к пятому раунду он заметно устал. Джошуа, действовавший методично, этим воспользовался: сначала дважды отправил Пола в нокдаун в пятом раунде, а в шестом добил его, отправив на настил ринга ещё три раза. После последнего падения Пол не поднялся.

Это поражение стало для Джейка Пола первым, которое он потерпел именно нокаутом.