Рагозин: Джошуа показал уровень спорта, в отличие от блогерства

Боец клуба «Архангел Михаил» Михаил Рагозин прокомментировал поединок между суперзвёздным экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом, который завершился победой Энтони нокаутом в шестом раунде.

«Я рад, что всё произошло именно так. Потому что Джошуа показал уровень спорта, в отличие от спорта непрофессионального и блогерства.

Если бы в этом бою случилось по-другому и у Джейка Пола получилось бы выиграть, я бы уже сильно сомневался вообще в спортивной составляющей — скорее всего, это был бы какой-то постановочный бой. Джошуа очень серьёзный боксер, олимпийский чемпион, чемпион мира по профессионалам, и он это продемонстрировал, показал именно вот эту разницу.

И я как бы не радуюсь, когда кто-то падает в нокаут. Я не желаю никому такого. Но именно спортивная составляющая всё-таки в этом бою была продемонстрирована», — сказал Рагозин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.