Постер турнира UFC 324, на котором Гэтжи сразится с Пимблеттом за временное чемпионство

Постер турнира UFC 324, на котором Гэтжи сразится с Пимблеттом за временное чемпионство
Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала официальный постер турнира UFC 324.

Фото: UFC

UFC 324 — первый крупный номерной турнир промоушена в 2026 году. Он пройдёт в ночь на 25 января в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера за временный титул лёгкого дивизиона столкнутся двукратный претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Джастин Гэтжи и представитель Англии и пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт.

В соглавном бою встретятся две именитые девушки — чемпионка UFC в женском легчайшем весе (до 61 кг) американка Кайла Харрисон и представительница Бразилии Аманда Нуньес.

