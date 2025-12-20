Скидки
Пол объявил о планах вернуться в первый тяжёлый вес после лечения сломанной челюсти

Пол объявил о планах вернуться в первый тяжёлый вес после лечения сломанной челюсти
Комментарии

Бывший блогер, а ныне боксёр Джейк Пол, госпитализированный с подозрением на перелом челюсти после поражения от Энтони Джошуа, заявил, что намерен вернуться в бокс. Он планирует вылечить травму, взять небольшой перерыв и продолжить карьеру в своей весовой категории, нацелившись на титул чемпиона мира.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Мы вылечим сломанную челюсть, вернёмся и будем драться с людьми моего веса. Я собираюсь за титулом чемпиона мира в первом тяжёлом весе. Я собираюсь сделать небольшой перерыв. Я работал в тяжёлом режиме шесть лет», — приводит слова Пола издание BBC.

До боя с Джошуа Пол был 14-м номером рейтинга WBA в первом тяжёлом весе. В числе его возможных будущих соперников могут быть непобеждённый британец Пэт Браун или звёзды вроде Сауля Альвареса. Не исключён и реванш с Томми Фьюри — другим боксёром, которому Пол проигрывал.

