Джошуа: если Джейк Пол хочет оставаться на высшем уровне, ему нужно больше работать

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа дал совет блогеру и боксёру Джейку Полу после их поединка в Майами на арене «Касейя-центр». Энтони нокаутировал Джейка в шестом раунде. Это поражение стало для Пола первым, которое он потерпел именно нокаутом.

«Если [Джейк] хочет оставаться на высшем уровне в тяжёлом весе, ему нужно больше работать. Это очень сложный дивизион, чтобы в нём царствовать», — сказал Джошуа после боя. Его слова приводит аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Ранее после боя американец заявил, что вылечит сломанную челюсть и будет «драться с людьми своего веса», нацелившись на мировой титул.