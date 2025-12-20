Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джошуа: если Джейк Пол хочет оставаться на высшем уровне, ему нужно больше работать

Джошуа: если Джейк Пол хочет оставаться на высшем уровне, ему нужно больше работать
Комментарии

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа дал совет блогеру и боксёру Джейку Полу после их поединка в Майами на арене «Касейя-центр». Энтони нокаутировал Джейка в шестом раунде. Это поражение стало для Пола первым, которое он потерпел именно нокаутом.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Если [Джейк] хочет оставаться на высшем уровне в тяжёлом весе, ему нужно больше работать. Это очень сложный дивизион, чтобы в нём царствовать», — сказал Джошуа после боя. Его слова приводит аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Ранее после боя американец заявил, что вылечит сломанную челюсть и будет «драться с людьми своего веса», нацелившись на мировой титул.

Материалы по теме
Пол объявил о планах вернуться в первый тяжёлый вес после лечения сломанной челюсти
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android