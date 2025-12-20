Джошуа: если Джейк Пол хочет оставаться на высшем уровне, ему нужно больше работать
Бывший чемпион мира Энтони Джошуа дал совет блогеру и боксёру Джейку Полу после их поединка в Майами на арене «Касейя-центр». Энтони нокаутировал Джейка в шестом раунде. Это поражение стало для Пола первым, которое он потерпел именно нокаутом.
Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа
«Если [Джейк] хочет оставаться на высшем уровне в тяжёлом весе, ему нужно больше работать. Это очень сложный дивизион, чтобы в нём царствовать», — сказал Джошуа после боя. Его слова приводит аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.
Ранее после боя американец заявил, что вылечит сломанную челюсть и будет «драться с людьми своего веса», нацелившись на мировой титул.
