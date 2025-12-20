«Бегал, как испуганный поросёнок по рингу». Дрозд оценил выступления Джейка Пола

Бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе россиянин Григорий Дрозд оценил выступление Джейка Пола в проигранном нокаутом поединке с Энтони Джошуа.

«Выйти против настоящего боксёра – не в соцсетях болтать. Когда Джейк Пол вышел в ринг, его это реально задавило. Он бегал, как испуганный поросёнок по рингу. В его глазах был страх. Конечно, его силы таяли на глазах. Он не мог сконцентрироваться, понять, что происходит. Иногда наносил судорожные атаки. Они ни к чему, конечно, не привели. Испуганный поросёнок-неумёха, который непонятно почему оказался в ринге против этого боксёра. Закономерный итог. Джошуа – огромный кран… Пока развернётся. А этот бешеный поросёнок прыгает. Его сложно поймать. Но как только силы закончились, Энтони прихлопнул его. Кроме смеха, у меня это ничего не вызывает. Я просто понимаю, как Джейку Полу было страшно», — сказал Григорий Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.