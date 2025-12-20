Скидки
«По сравнению с Нганну Пол — более мастеровитый». Виталий Сланов — о выступлении Джейка

«По сравнению с Нганну Пол — более мастеровитый». Виталий Сланов — о выступлении Джейка
Известный российский тренер Виталий Сланов прокомментировал бой между бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа и экс-блогером, а ныне боксёром Джейком Полом, где Эй Джей победил нокаутом в шестом раунде.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«О чём идёт речь? Разница во всём. В классе, мастерстве, мощи. Сделали денежный бой. Джошуа мог закончить всё раньше. Но сделал всё максимально красиво. И наказал его, и сразу не стал разочаровывать. Джошуа — настоящий специалист по этим иноходцам, которые забегают в бокс. По сравнению с Нганну Пол — более мастеровитый. Хотя с Тайсоном Фьюри и дал бой. А вообще, как бокс я не могу полноценно это оценить. Что было, то и было», — сказал Сланов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

