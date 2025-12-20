«Клоунское шоу». Экс-чемпион UFC Стерлинг — о поединке Джейка Пола и Энтони Джошуа

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг отреагировал на поединок между суперзвёздным экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом, который завершился победой Энтони нокаутом в шестом раунде.

«Это клоунское шоу 🤣🤣🤣», — написал Стерлинг в социальной сети Х.

Бой состоялся в ночь на 20 декабря в Майами, США, на арене «Касейя Центр» и завершился в шестом раунде победой нокаутом именитого экс-чемпиона. До победного удара он несколько раз отправил Джейка в нокдаун.

До встречи с Джошуа Пол провёл поединок с легендарным боксёром Майком Тайсоном, которого победил единогласным судейским решением. Энтони же в сентябре 2024-го нокаутом проиграл Даниэлю Дюбуа.