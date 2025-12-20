Скидки
Статистика боя Джейк Пол — Энтони Джошуа: удары, процент точности, судейские карточки

Джейк Пол нанёс всего 16 точных ударов в бою с Энтони Джошуа
Комментарии

Бой между экс-блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа завершился нокаутом в шестом раунде. Согласно официальным данным, представленным в промоушене, Пол смог поразить своего опытного соперника лишь 16 ударами из 56 брошенных (28,6% точности).

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

В то же время Энтони Джошуа продемонстрировал более высокую эффективность и нарастающую мощь по ходу поединка. Он приземлил 48 ударов из 146 (32,9%), причём его точность с каждым раундом росла. Особенно показательными стали заключительные раунды: в пятом он отправил Пола в нокдаун дважды, приземлив 14 из 26 силовых ударов (53,8%), а в шестом — завершил бой, точно попав 8 раз из 13 (61,5%).

Статистика:

  • Общие удары: Джошуа (48/146, 32.9%) — Пол (16/56, 28.6%).
  • Джебы: Джошуа (14/67, 20.9%) — Пол (7/34, 20.6%).
  • Силовые удары: Джошуа (34/79, 43%) — Пол (9/22, 40.9%).
  • Удары в корпус: Джошуа приземлил 12 ударов по корпусу, Пол — два.
Бег, борьба, но бокса не было. Бой Пола и Джошуа — большое разочарование
Комментарии
