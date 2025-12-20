Джейк Пол нанёс всего 16 точных ударов в бою с Энтони Джошуа

Бой между экс-блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа завершился нокаутом в шестом раунде. Согласно официальным данным, представленным в промоушене, Пол смог поразить своего опытного соперника лишь 16 ударами из 56 брошенных (28,6% точности).

В то же время Энтони Джошуа продемонстрировал более высокую эффективность и нарастающую мощь по ходу поединка. Он приземлил 48 ударов из 146 (32,9%), причём его точность с каждым раундом росла. Особенно показательными стали заключительные раунды: в пятом он отправил Пола в нокдаун дважды, приземлив 14 из 26 силовых ударов (53,8%), а в шестом — завершил бой, точно попав 8 раз из 13 (61,5%).

Статистика: