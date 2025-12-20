Скидки
Бокс/ММА

Леннокс Льюис прокомментировал победу Энтони Джошуа над Джейком Полом

Леннокс Льюис прокомментировал победу Энтони Джошуа над Джейком Полом
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе, а также член Международного зала боксёрской славы британо-канадец Леннокс Льюис прокомментировал победу Энтони Джошуа над Джейком Полом.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Энтони Джошуа сделал то, что должен был сделать. Перед ним был парень, который бегал по рингу и не бросал слишком много ударов. Это был лишь вопрос времени, когда [Джошуа] его достанет. Всё свелось к физической форме, и Энтони Джошуа был в превосходной форме по сравнению со своим соперником.

Я думаю, выступление Джейка Пола было базовым. Так он и выступает, лучше уже не станет. И [он был] против олимпийца, [бывшего] чемпиона мира, так что я не вижу, что он мог бы выглядеть действительно хорошо», — приводит слова Леннокса издание Boxing News.

