Райан Гарсия — о поражении Пола: его бои не договорные, он дрался от всего сердца

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия отреагировал на поражение Джейка Пола от Энтони Джошуа, а также дал несколько комментариев по ходу поединка. Бой завершился нокаутом в шестом раунде.

«Последнее заявление по поводу боя: я надеюсь, все понимают, что бои Джейка не договорные. Его победы принадлежат ему, как и его поражения, уважайте их.

Думаю, Джервонта [Дэвис] сделал бы с ним похуже.

Он бегун, он звезда беговой дорожки.

Джейк заслуживает уважения за то, что дрался от всего сердца. Большое уважение», — написал Гарсия в своём аккаунте в социальной сети Х.

Это не первая реакция коллег на бой Пола. Ранее свой вердикт вынесли промоутер Лу Дибелла, назвавший выступление Джошуа «постыдным», и бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт, заявивший, что Дэвис нокаутировал бы Пола быстрее. Сам Пол после боя был госпитализирован с подозрением на перелом челюсти, но пообещал вернуться в бокс.