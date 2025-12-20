Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Райан Гарсия — о поражении Пола: его бои не договорные, он дрался от всего сердца

Райан Гарсия — о поражении Пола: его бои не договорные, он дрался от всего сердца
Комментарии

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия отреагировал на поражение Джейка Пола от Энтони Джошуа, а также дал несколько комментариев по ходу поединка. Бой завершился нокаутом в шестом раунде.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Последнее заявление по поводу боя: я надеюсь, все понимают, что бои Джейка не договорные. Его победы принадлежат ему, как и его поражения, уважайте их.

Думаю, Джервонта [Дэвис] сделал бы с ним похуже.

Он бегун, он звезда беговой дорожки.

Джейк заслуживает уважения за то, что дрался от всего сердца. Большое уважение», — написал Гарсия в своём аккаунте в социальной сети Х.

Это не первая реакция коллег на бой Пола. Ранее свой вердикт вынесли промоутер Лу Дибелла, назвавший выступление Джошуа «постыдным», и бывший чемпион UFC Коди Гарбрандт, заявивший, что Дэвис нокаутировал бы Пола быстрее. Сам Пол после боя был госпитализирован с подозрением на перелом челюсти, но пообещал вернуться в бокс.

Материалы по теме
Известный промоутер Лу Дибелла раскритиковал Энтони Джошуа после победы над Полом
«Танк нокаутировал бы его быстрее». Гарбрандт раскритиковал победу Джошуа над Полом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android