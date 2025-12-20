«Двойной перелом. Дайте Канело через 10 дней». Джейк Пол опубликовал снимок челюсти

Бывший блогер, ставший боксёром, Джейк Пол опубликовал снимок своей сломанной челюсти после поединка с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа.

Фото: Из аккаунта Джейка Пола в социальной сети Х

«Двойной перелом челюсти. Дайте мне Канело через 10 дней», — подписал снимок Джейк.

Бой состоялся в ночь на 20 декабря в Майами, США, на арене «Касейя Центр» и завершился в шестом раунде победой нокаутом именитого экс-чемпиона. До победного удара он несколько раз отправил Джейка в нокдаун.

До встречи с Джошуа Пол провёл поединок с легендарным боксёром Майком Тайсоном, которого победил единогласным судейским решением. Энтони же в сентябре 2024-го нокаутом проиграл Даниэлю Дюбуа.