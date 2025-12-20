Пимблетт — о Топурии: я всё ещё ненавижу его, но никогда не стану трогать семью

Пятый номер рейтинга UFC в лёгком весе Пэдди Пимблетт отреагировал на уважительные слова непобеждённого обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузина Илии Топурии, который ранее назвал его «интересным соперником».

«Я всё ещё ненавижу его, и я знаю, что он всё ещё ненавидит меня. Мы всё ещё недолюбливаем друг друга, мы всё ещё хотим избить друг друга, но это в клетке. Семья — это другое. Я бы никогда, никогда не стал говорить о чьей-то семье, и я знаю, что он не стал бы говорить о моей. Он просто не из таких подонков, как Колби Ковингтон.

Он может говорить обо мне всё что угодно, любые личные вещи. Я могу говорить любые личные вещи о нём. Он может называть меня блондинистой сукой сколько хочет, а я могу называть его маленькой карликовой сосиской. Это же не привлечение семей, верно? Так что всё в порядке», — приводит слова Пимблетта издание The Independent.