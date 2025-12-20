«Собираюсь завоевать пояс чемпиона мира». Джейк Пол — о цели после поражения от Джошуа

Бывший блогер, ставший боксёром, Джейк Пол обозначил свою дальнейшую цель после поединка с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа.

«Я собираюсь вернуться и в какой-то момент завоевать пояс чемпиона мира. Удивлён ли, что продержался почти шесть раундов? Я не удивлён. Если честно, я просто устал. Мне было тяжело справляться с весом. Если бы у меня была лучше кардиоподготовка, я мог бы продолжать бой. Он сильно бьёт, и я старался изо всех сил», — сказал Джейк после боя.

Бой состоялся в ночь на 20 декабря в Майами, США, на арене «Касейя Центр» и завершился в шестом раунде победой нокаутом именитого экс-чемпиона. До победного удара он несколько раз отправил Джейка в нокдаун.