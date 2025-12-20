Скидки
Тимур Мусаев прокомментировал победу Энтони Джошуа в поединке против Джейка Пола

Российский боец Тимур Мусаев по прозвищу Золотой прокомментировал победу Энтони Джошуа в поединке против Джейка Пола. Джошуа в шестом раунде нокаутировал соперника. Судья остановил бой после очередного нокдауна.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Стоит отдать должное Джейку. Как бы там ни было, он показал дух и не сдавался до последнего. Даже когда уже было всё понятно, он всё равно поднимался после нокдаунов. Результат боя более чем очевидный. Я думаю, вряд ли кто-то сомневался, что Джошуа оформит нокаут. Чего ещё ждать от элитного тяжеловеса. Не знаю, насколько реальным был вызов Канело. Готовы ли промоутеры организовать этот бой. Но как будто бы он стал интереснее. Если Пол смог продержаться шесть раундов против Джошуа, то с Канело может быть будет попроще?» — сказал Мусаев в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

