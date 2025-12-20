Скидки
Фото: Джейк Пол в поединке с Энтони Джошуа выступал в одежде с отсылками на Халка Хогана

Комментарии

Бывший блогер, ставший боксёром, Джейк Пол вышел на поединок с бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа в форме с отсылками к легендарному рестлеру Халку Хогану.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

Позже представители Хогана опубликовали в социальных сетях фотографию Джейка Пола, повторяющего фирменный жест Халка.

Фото: Из официального аккаунта Халка Хогана в социальных сетях

Младший брат Джейка Логан является одной из звёзд в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE), в котором Халк и получил известность.

Хоган, являющийся одним из самых легендарных рестлеров в истории этого вида спорта, скончался 24 июля 2025 года.

Бой между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами, США, на арене «Касейя Центр» и завершился в шестом раунде победой нокаутом именитого экс-чемпиона. До победного удара он несколько раз отправил Джейка в нокдаун.

Бег, борьба, но бокса не было. Бой Пола и Джошуа — большое разочарование
