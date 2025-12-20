Логан Пол опубликовал фото из больницы с братом Джейком после его боя с Энтони Джошуа

30-летний американский блогер, спортсмен и представитель популярного реслинг-промоушена World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол официально подтвердил перелом челюсти своего младшего брата Джейка Пола после его боя с Энтони Джошуа, в котором Эй Джей победил нокаутом в шестом раунде.

Фото: Из личного архива Логана Пола

«Гордый брат абсолютного воина, сломал челюсть, но не смог сломать его дух», — написал Логан в своём аккаунте в социальной сети Х.

Изначально Пол должен был провести в ноябре выставочный бой с легковесом Джервонтой Дэвисом, но планы изменились, и он вышел на бой с более статусным соперником. Это поражение стало для Пола первым, которое он потерпел именно нокаутом.