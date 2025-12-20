Рой Джонс: рад, что Энтони Джошуа не продал свою душу

56-летний американский бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший прокомментировал прошедший бой британца Энтони Джошуа и американца Джейка Пола.

«Не смотрел этот бой. Зная результат, могу сказать одно: просто рад, что Энтони Джошуа не продал свою душу», — приводит слова Роя Джонса «Матч ТВ».

Бой состоялся в ночь на 20 декабря в Майами, США, на арене «Касейя Центр» и завершился в шестом раунде победой нокаутом именитого экс-чемпиона. До победного удара он несколько раз отправил Джейка в нокдаун. До встречи с Джошуа Пол провёл поединок с легендарным боксёром Майком Тайсоном, которого победил единогласным судейским решением. Энтони же в сентябре 2024-го нокаутом проиграл Даниэлю Дюбуа.