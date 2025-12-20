Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Какой сценарий». Шакил О'Нил — о поединке Энтони Джошуа и Джейка Пола

«Какой сценарий». Шакил О'Нил — о поединке Энтони Джошуа и Джейка Пола
Комментарии

53-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт американец Шакил О'Нил отреагировал на поединок между суперзвёздным экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом, который завершился победой Энтони нокаутом в шестом раунде.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Да уж, Энтони Джошуа. Какой сценарий», — написал Шакил О'Нил на своей странице в социальных сетях.

Бой состоялся в ночь на 20 декабря в Майами, США, на арене «Касейя Центр» и завершился в шестом раунде победой нокаутом именитого экс-чемпиона. До победного удара он несколько раз отправил Джейка в нокдаун.

До встречи с Джошуа Пол провёл поединок с легендарным боксёром Майком Тайсоном, которого победил единогласным судейским решением. Энтони же в сентябре 2024-го нокаутом проиграл Даниэлю Дюбуа.

Материалы по теме
«Испуганный поросёнок» и «цирк». Как мир отреагировал на бой Пола и Джошуа
«Испуганный поросёнок» и «цирк». Как мир отреагировал на бой Пола и Джошуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android