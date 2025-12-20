«Какой сценарий». Шакил О'Нил — о поединке Энтони Джошуа и Джейка Пола

53-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик и эксперт американец Шакил О'Нил отреагировал на поединок между суперзвёздным экс-чемпионом мира Энтони Джошуа и блогером Джейком Полом, который завершился победой Энтони нокаутом в шестом раунде.

«Да уж, Энтони Джошуа. Какой сценарий», — написал Шакил О'Нил на своей странице в социальных сетях.

Бой состоялся в ночь на 20 декабря в Майами, США, на арене «Касейя Центр» и завершился в шестом раунде победой нокаутом именитого экс-чемпиона. До победного удара он несколько раз отправил Джейка в нокдаун.

До встречи с Джошуа Пол провёл поединок с легендарным боксёром Майком Тайсоном, которого победил единогласным судейским решением. Энтони же в сентябре 2024-го нокаутом проиграл Даниэлю Дюбуа.