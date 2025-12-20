Андрей Орловский подрался с пранкерами перед боем Джошуа и Пола

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский подрался с представителями команды американского видеоблогера Джека Доэрти на вечере бокса, который возглавил бой между британцем Энтони Джошуа и представителем США Джейком Полом.

Доэрти (в голубой футболке. — Прим. «Чемпионата») занимается пранками и розыгрышами, в рамках которых провоцирует незнакомых людей на агрессию.

Напомним, следующий бой Андрей проведёт с 44-летним чемпионом BKFC в тяжёлом весе американцем Беном Ротуэллом. Их поединок возглавит турнир BKFC KnuckleMania VI, который пройдет 7 февраля в Филадельфии.