Андрей Орловский подрался с пранкерами перед боем Джошуа и Пола

Андрей Орловский подрался с пранкерами перед боем Джошуа и Пола
Комментарии

46-летний бывший обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский подрался с представителями команды американского видеоблогера Джека Доэрти на вечере бокса, который возглавил бой между британцем Энтони Джошуа и представителем США Джейком Полом.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

Доэрти (в голубой футболке. — Прим. «Чемпионата») занимается пранками и розыгрышами, в рамках которых провоцирует незнакомых людей на агрессию.

Напомним, следующий бой Андрей проведёт с 44-летним чемпионом BKFC в тяжёлом весе американцем Беном Ротуэллом. Их поединок возглавит турнир BKFC KnuckleMania VI, который пройдет 7 февраля в Филадельфии.

