«Поставили по две титановые пластины». Джейк Пол сообщил, что его прооперировали

Популярный американский блогер-боксёр Джейк Пол рассказал, что его успешно прооперировали после того, как он получил перелом челюсти в бою с бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа, который завершился победой нокаутом последнего в шестом раунде.

«Только что вышел из операционной. Всё прошло гладко. Мне поставили по две титановые пластины с каждой стороны челюсти. И удалили несколько зубов. Спасибо за поддержку. Чувствую сильную боль и скованность. Теперь следующую неделю буду есть что-то жидкое. Огромная благодарность замечательной команде Университета Майами. Все были очень любезны и заботливы», — написал Пол на своей странице в социальной сети Х.