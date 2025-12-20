«Редко встречал таких людей». Майк Тайсон дал характеристику Конору Макгрегору

59-летний член международного Зала боксёрской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе американец Майк Тайсон поделился впечатлениями о бывшем двойном чемпионе UFC в полулёгком и лёгком весе ирландце Коноре Макгрегоре после встречи с ним.

«Он невероятный человек. Конор просто прекрасен. Мне очень редко доводилось встречать таких людей. От него исходит слишком много энергии», — приводит слова Тайсона портал Bloody Elbow.

Ирландец не дрался по правилам смешанных единоборств с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл техническим нокаутом (травма ноги) в первом раунде бывшему обладателю временного чемпионского титула UFC в лёгком весе американцу Дастину Порье. Всего в его профессиональном рекорде 22 победы и шесть поражений.