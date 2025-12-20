Юбэнк-младший: Джейк Пол сделал то, на что большинство не решились бы, и не сдался

36-летний действующий чемпион по версии IBO в среднем весе британец Крис Юбэнк-младший поделился мыслями насчёт поединка между бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом. Их бой состоялся сегодня, 20 декабря в Майами (штат Флорида, США), и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

«Независимо от исхода боя, Джейк Пол вышел на ринг с олимпийским чемпионом и бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе и боролся до самого конца. Сейчас этому человеку нужно отдать должное… Он сделал то, на что большинство не решились бы, не сдался. Молодец, Джейк!», — написал Юбэнк-младший на своей странице в социальной сети Х.