Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Юбэнк-младший: Джейк Пол сделал то, на что большинство не решились бы, и не сдался

Юбэнк-младший: Джейк Пол сделал то, на что большинство не решились бы, и не сдался
Комментарии

36-летний действующий чемпион по версии IBO в среднем весе британец Крис Юбэнк-младший поделился мыслями насчёт поединка между бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом. Их бой состоялся сегодня, 20 декабря в Майами (штат Флорида, США), и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Независимо от исхода боя, Джейк Пол вышел на ринг с олимпийским чемпионом и бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе и боролся до самого конца. Сейчас этому человеку нужно отдать должное… Он сделал то, на что большинство не решились бы, не сдался. Молодец, Джейк!», — написал Юбэнк-младший на своей странице в социальной сети Х.

Материалы по теме
Чуда не случилось. Джошуа поиграл с Полом в догонялки и нокаутировал блогера
Чуда не случилось. Джошуа поиграл с Полом в догонялки и нокаутировал блогера
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android