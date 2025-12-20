Скидки
Анонсированы следующие бои Пауло Косты, Ренато Мойкано, де Риддера и Гарбрандта
13-й номер рейтинга UFC в среднем весе бразилец Пауло Коста проведёт следующий бой с соотечественником Бруно Феррейры на турнире UFC 326, который состоится 8 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом информирует пресс-служба североамериканской организации.

Фото: Пресс-служба UFC

Кроме того, на этом турнире пройдёт поединок между седьмым номером рейтинга UFC в категории до 84 кг бразильцем Кайо Борральо и восьмым номером рейтинга UFC в среднем весе нидерландцем Ренье де Риддером.

Фото: Пресс-служба UFC

Также в рамках ивента состоится бой в лёгком весе между экс-претендентом на титул UFC в лёгком весе бразильцем Ренато Мойкано и американцем Брайаном Ортегой.

Фото: Пресс-служба UFC

К тому же на UFC 326 проведёт следующий бой бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт с китайцем Лун Сяо.

Фото: Пресс-служба UFC

