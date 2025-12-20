Беллью: сегодня победили все. Главное, что Джошуа не оставил Пола с необратимыми травмами

43-летний бывший чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе британец Тони Беллью высказался насчёт поединка между бывшим чемпионом мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом. Их бой состоялся сегодня, 20 декабря в Майами (штат Флорида, США), и завершился победой Джошуа нокаутом в шестом раунде.

«Самое главное, на мой взгляд, это то, что Джошуа не оставил Джейка с необратимыми травмами! Я считаю, что сегодня победили все… Браво Джейку Полу, он сделал всё возможное, чтобы выжить! Эй Джей сделал то, что задумал, а именно остановил Джейка Пола! Бокс был и всегда будет лучшим видом спорта для поединков один на один!» — написал Беллью на своей странице в социальной сети Х.