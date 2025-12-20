Ислам Махачев вошёл в число претендентов в номинации «Лучший сабмишен в UFC в 2025 году»

Пресс-служба UFC опубликовала список из четырёх кандидатов в номинации «Лучший сабмишен в UFC в 2025 году».

Претенденты в номинации «Лучший сабмишен в UFC в 2025 году».

— Ислам Махачев с удушающим приёмом (д’Арс) в бою с Ренато Мойкано на турнире UFC 311.

— Жан Силва с удушающим приёмом (удушение ниндзя) в бою с Брайсом Митчеллом на турнире UFC 314.

— Мераб Двалишвили с удушающим приёмом (Север-Юг) в реванше с Шоном О'Мэлли на турнире UFC 316.

— Кайла Харрисон с удушающим приёмом (Кимура) в бою с Джулианной Пеньей на турнире UFC 316.

