Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Ислам Махачев вошёл в число претендентов в номинации «Лучший сабмишен в UFC в 2025 году»

Ислам Махачев вошёл в число претендентов в номинации «Лучший сабмишен в UFC в 2025 году»
Комментарии

Пресс-служба UFC опубликовала список из четырёх кандидатов в номинации «Лучший сабмишен в UFC в 2025 году».

Претенденты в номинации «Лучший сабмишен в UFC в 2025 году».

Ислам Махачев с удушающим приёмом (д’Арс) в бою с Ренато Мойкано на турнире UFC 311.
— Жан Силва с удушающим приёмом (удушение ниндзя) в бою с Брайсом Митчеллом на турнире UFC 314.
— Мераб Двалишвили с удушающим приёмом (Север-Юг) в реванше с Шоном О'Мэлли на турнире UFC 316.
— Кайла Харрисон с удушающим приёмом (Кимура) в бою с Джулианной Пеньей на турнире UFC 316.

Ранее Масвидаль назвал самого опасного соперника для Махачева в полусреднем весе UFC.

Материалы по теме
Масвидаль назвал самого опасного соперника для Махачева в полусреднем весе UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android