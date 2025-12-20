Денис Гольцов и Александр Шаблий проведут следующие бои на турнире PFL в Мадриде

Победитель Гран-при PFL в тяжёлом весе (2024) россиянин Денис Гольцов проведёт следующий бой с экс-претендентом на титул Bellator в полутяжёлом весе англичанином Линтоном Васселлом на турнире PFL, который пройдёт 20 марта в Мадриде (Испания). Для бойцов это будет реванш. Об организации поединка сообщает пресс-служба лиги.

Фото: Пресс-служба PFL

А бывший претендент на титул Bellator в лёгком весе россиянин Александр Шаблий на этом же турнире встретится с дебютантом лиги испанцем Акойданом Дуке.

Фото: Пресс-служба PFL

Напомним, первый бой между Гольцовым и Васселлом состоялся в апреле 2024 года на турнире PFL 1 в Техасе (США). Поединок завершился победой Гольцова техническим нокаутом.