Джошуа: даю болвану Фьюри 24 часа на подписание контракта. Эй Джей здесь, жадный животик

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа выставил ультиматум именитому соотечественнику Тайсону Фьюри, сообщив, что у того есть лишь 24 часа на подписание контракта на бой с ним.

«Я дам этому болвану восемь недель (смеётся). 24 часа на подписание контракта. Посмотрим, на что он способен. Эй Джей здесь, жадный животик», — приводит слова Джошуа портал BoxingScene.

Джошуа 36 лет. На профессиональном уровне британский боксёр выступает с 2013 года. В его рекорде 29 побед, из которых 26 были одержаны досрочно, и четыре поражения. Является чемпионом Олимпийских игр — 2012.