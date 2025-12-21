Скидки
«Я недоволен. И не могу жить за счёт этого». Энтони Джошуа — о победе над Джейком Полом

«Я недоволен. И не могу жить за счёт этого». Энтони Джошуа — о победе над Джейком Полом
Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа признался, что остался недоволен своей победой в бою с 14-м номером рейтинга WBA в тяжёлом весе американцем Джейком Полом. Энтони нокаутировал Джейка в шестом раунде.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Мне нужно было выступить лучше. Это победа, но не успех. Думаю, мой тренер ожидал от меня большего, как и я сам от себя. Но что мы можем сделать? Нельзя повернуть время вспять. Мне надо двигаться вперёд. Я должен оставить это в прошлом. Не могу жить за счёт этой победы. Мне нужно многому научиться. Так что да, я недоволен», — приводит слова Джошуа портал BoxingScene.

