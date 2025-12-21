Фергюсон победил единогласным решением, завоевав титул Misfits Boxing

Бывший временный чемпион UFC Тони Фергюсон завершил 2025 год, завоевав титул Misfits Boxing в среднем весе. На турнире Misfits Mania в Дубае 41-летний ветеран одержал уверенную победу единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46) над Уорреном Спенсером.

Это уже вторая победа Фергюсона в году и в карьере в боксе. В августе он досрочно победил Натаниэля «Солёного Папи» Бустаманте, прервав свою серию из восьми поражений подряд в UFC.

В бою Фергюсон действовал агрессивно, постоянно прессингуя соперника и работая джебами. Во втором раунде он провёл успешную комбинацию, отправившую Спенсера в нокдаун. Хотя Спенсер активизировался в четвёртом раунде, нанеся несколько точных ударов в корпус, Фергюсон сумел восстановиться и доминировать в заключительной пятиминутке.

Главным событием вечера стал бой за титул в тяжёлом весе, в котором скандальный блогер Эндрю Тейт уступил раздельным решением звезде Netflix Чейзу Демуру.