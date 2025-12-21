Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Деметриус Джонсон дал совет Джейку Полу после его поражения от Энтони Джошуа

Деметриус Джонсон дал совет Джейку Полу после его поражения от Энтони Джошуа
Комментарии

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон дал рекомендации экс-блогеру, а ныне боксёру Джейку Полу после его поражения от бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа. Бой завершился победой Эй Джея в шестом раунде.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Самое главное — это посмотреть, как он наладит свою кардиоподготовку. Я бы хотел поработать над его скоростью и ловкостью. Думаю, он может значительно похудеть, стать более подтянутым и гораздо быстрее, чем в первом тяжёлом весе. Я хочу, чтобы он продолжал драться не с инфлюенсерами, а с парнями, которые занимаются боксом. С парнями, у которых соотношение побед и поражений 8-2 или 9-2. Это нужно для того, чтобы он стал лучше», — заявил Джонсон в видео для своего YouTube-канала Mighty.

Может быть интересно:
Джейк Пол — реально крутой боксёр? Разбираем статистику блогера в ринге
Джейк Пол — реально крутой боксёр? Разбираем статистику блогера в ринге
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android