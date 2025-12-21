Деметриус Джонсон дал совет Джейку Полу после его поражения от Энтони Джошуа

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон дал рекомендации экс-блогеру, а ныне боксёру Джейку Полу после его поражения от бывшего чемпиона мира Энтони Джошуа. Бой завершился победой Эй Джея в шестом раунде.

«Самое главное — это посмотреть, как он наладит свою кардиоподготовку. Я бы хотел поработать над его скоростью и ловкостью. Думаю, он может значительно похудеть, стать более подтянутым и гораздо быстрее, чем в первом тяжёлом весе. Я хочу, чтобы он продолжал драться не с инфлюенсерами, а с парнями, которые занимаются боксом. С парнями, у которых соотношение побед и поражений 8-2 или 9-2. Это нужно для того, чтобы он стал лучше», — заявил Джонсон в видео для своего YouTube-канала Mighty.