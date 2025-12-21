Джейк Пол продержался в бою с Энтони Джошуа на четыре раунда больше, чем Фрэнсис Нганну

Пользователи социальных сетей и журналисты подметили тот факт, что бывший блогер, ставший боксёром, Джейк Пол продержался в поединке с бывшим мировым чемпионом Энтони Джошуа дольше, чем именитый представитель смешанных единоборств Фрэнсис Нганну.
Бой между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами, США, на арене «Касейя Центр» и завершился в шестом раунде победой нокаутом именитого экс-чемпиона. До победного удара он несколько раз отправил Джейка в нокдаун.
Поединок Нганну и Джошуа состоялся в ночь на 9 марта 2024 года на «Кингдом Арене» в Саудовской Аравии и завершился победой нокаутом для Энтони во втором раунде. В первом он отправил Фрэнсиса в нокдаун первый раз, во втором отрезке сделал это повторно, а затем и нокаутировал топового представителя смешанных единоборств.
- 21 декабря 2025
-
10:18
-
10:16
-
09:31
-
09:30
-
00:23
-
00:17
- 20 декабря 2025
-
23:03
-
22:32
-
21:15
-
20:46
-
20:21
-
19:58
-
19:40
-
18:17
-
17:07
-
16:23
-
16:13
-
15:54
-
15:23
-
14:57
-
14:56
-
14:32
-
14:10
-
13:52
-
13:15
-
13:08
-
12:48
-
12:37
-
12:10
-
12:10
-
11:16
-
11:15
-
11:00
-
10:54
-
10:41