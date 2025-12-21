Скидки
Джейк Пол продержался в бою с Энтони Джошуа на четыре раунда больше, чем Фрэнсис Нганну

Комментарии

Пользователи социальных сетей и журналисты подметили тот факт, что бывший блогер, ставший боксёром, Джейк Пол продержался в поединке с бывшим мировым чемпионом Энтони Джошуа дольше, чем именитый представитель смешанных единоборств Фрэнсис Нганну.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

Бой между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами, США, на арене «Касейя Центр» и завершился в шестом раунде победой нокаутом именитого экс-чемпиона. До победного удара он несколько раз отправил Джейка в нокдаун.

Поединок Нганну и Джошуа состоялся в ночь на 9 марта 2024 года на «Кингдом Арене» в Саудовской Аравии и завершился победой нокаутом для Энтони во втором раунде. В первом он отправил Фрэнсиса в нокдаун первый раз, во втором отрезке сделал это повторно, а затем и нокаутировал топового представителя смешанных единоборств.

Профессиональный бокс 2024. Рейтинговые бои
Энтони Джошуа (W) - Фрэнсис Нганну
09 марта 2024, суббота. 03:25 МСК
Энтони Джошуа
Окончено
KO
Фрэнсис Нганну
