Джейк Пол продержался в бою с Энтони Джошуа на четыре раунда больше, чем Фрэнсис Нганну

Пользователи социальных сетей и журналисты подметили тот факт, что бывший блогер, ставший боксёром, Джейк Пол продержался в поединке с бывшим мировым чемпионом Энтони Джошуа дольше, чем именитый представитель смешанных единоборств Фрэнсис Нганну.

Бой между Джошуа и Полом состоялся в ночь на 20 декабря в Майами, США, на арене «Касейя Центр» и завершился в шестом раунде победой нокаутом именитого экс-чемпиона. До победного удара он несколько раз отправил Джейка в нокдаун.

Поединок Нганну и Джошуа состоялся в ночь на 9 марта 2024 года на «Кингдом Арене» в Саудовской Аравии и завершился победой нокаутом для Энтони во втором раунде. В первом он отправил Фрэнсиса в нокдаун первый раз, во втором отрезке сделал это повторно, а затем и нокаутировал топового представителя смешанных единоборств.