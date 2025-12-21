«Пора начать уважать Пола». Кормье — о поединке Джейка с Энтони Джошуа

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы Даниэль Кормье положительно оценил поединок между Джейком Полом и бывшим чемпионом мира Энтони Джошуа.

«Этот бой вышел таким, каким и должен был быть. Получился зрелищным, отрезками безумным – со всеми клинчами, захватами и замечаниями рефери по типу: «Фанаты заплатили не для того, чтобы смотреть за этой грязью». И закончился он именно так, как должен был закончиться. Иногда история завершается так, как ей суждено. И эта история должна была закончиться поражением Пола нокаутом. Именно это мы и увидели. Несмотря на это, я считаю, что людям уже пора начать уважать Пола за то, что он сделал для бокса», — сказал Кормье на своём YouTube-канале.