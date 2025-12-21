В конце февраля Кейн Веласкес может выйти на свободу — Даниэль Кормье

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и член Зала славы Даниэль Кормье поделился новостями о судебном процессе над бывшим чемпионом промоушена Кейном Веласкесом и выразил надежду на его скорое освобождение.

«Дата условно-досрочного освобождения Кейна Веласкеса перенесена на февраль следующего года. Давайте помолимся, чтобы чемпион смог вернуться домой и начать жизнь заново после всего, что он пережил за последние несколько лет. За то время, что он был дома, Кейн не представлял опасности для кого-либо; он лишь занимался тренерской работой. Надеюсь, эта новость придаст ему сил в преддверии праздников, и он подготовится к возвращению домой, возможно, уже в начале следующего года. Продолжайте молиться за Кейна, поддерживайте его. Похоже, что в феврале для него может наступить конец всей этой истории», — приводит слова Кормье аккаунт Red Corner MMA в социальной сети Х со ссылкой на источник.

Веласкес, являвшийся чемпионом UFC в тяжёлом весе, был арестован в феврале 2022 года по обвинению в покушении на убийство и ряде других преступлений. С тех пор его дело неоднократно рассматривалось в суде, а дата слушаний и возможного освобождения не раз переносилась. Кормье, давний друг и партнёр Веласкеса по тренировкам, регулярно выступает в его поддержку и призывает болельщиков не забывать о заслугах и тяжёлой ситуации бывшего чемпиона.