Аспиналл — о бое Пола и Джошуа: всё прошло примерно так, как я и предполагал

Аспиналл — о бое Пола и Джошуа: всё прошло примерно так, как я и предполагал
Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл оценил боксёрский поединок между экс-блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа.

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джошуа (W)
20 декабря 2025, суббота. 07:00 МСК
Джейк Пол
Окончено
KO
Энтони Джошуа

«Это было не очень весело, но в целом нормально. Всё прошло примерно так, как я и предполагал. Я не думал, что Джейк Пол будет стоять и драться с ним вначале, это было бы просто самоубийством», — сказал Аспиналл в видео для своего YouTube-канала Tom Aspinall Official.

Бой между Полом и Джошуа прошёл в субботу, 20 декабря, и завершился победой Эй Джея в шестом раунде. 36-летний британец теперь имеет профессиональный рекорд 29-4. Рекорд 28-летнего американца в профессиональном боксе 12-2.

