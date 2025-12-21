Аспиналл — о бое Пола и Джошуа: всё прошло примерно так, как я и предполагал

Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл оценил боксёрский поединок между экс-блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом мира по боксу Энтони Джошуа.

«Это было не очень весело, но в целом нормально. Всё прошло примерно так, как я и предполагал. Я не думал, что Джейк Пол будет стоять и драться с ним вначале, это было бы просто самоубийством», — сказал Аспиналл в видео для своего YouTube-канала Tom Aspinall Official.

Бой между Полом и Джошуа прошёл в субботу, 20 декабря, и завершился победой Эй Джея в шестом раунде. 36-летний британец теперь имеет профессиональный рекорд 29-4. Рекорд 28-летнего американца в профессиональном боксе 12-2.