«Очень понравилась страна». Хабиб Нурмагомедов — о визите в Оман

Прославленный российский боец смешанных единоборств бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своём визите в Оман.

«Эти пару дней нахожусь визитом в Омане. Очень понравилась страна. Советую», — написал Хабиб в своём телеграм-канале.

Оман – исламское государство на Аравийском полуострове. Столицей государства является город Маскат. Население страны составляет около 5,5 млн человек.

Нурмагомедов за время карьеры в смешанных единоборствах провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Последним его поединком стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Их бой прошёл в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.